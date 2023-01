Scienza e robotica, studenti all’opera

Un gioco che si fa sul serio, per immaginare un futuro migliore. Si è svolta nei giorni scorsi all’Ipsia O. Ricci e alla palestra dell’Itt Montani la Qualificazione regionale della Manifestazione internazionale di Scienza e Robotica FIRST® LEGO® League-Challenge rivolta ad allievi dai 9 ai 16 anni di età, giunta quest’anno in Italia alla decima edizione. Per la prima svolta la fase di qualificazione si è svolta nelle Marche ed ha visto grande entusiasmo e motivazione delle squadre partecipanti, appartenenti proprio all’Ipsia Ricci, Itt Montani, Itet Carducci-Galilei di Fermo; Liceo Savoia-Benincasa, Itt Volterra-Elia, Ipsia Podesti, IIS Pinocchio di Ancona, IIS Laeng-Meucci di Castelfidardo e l’Iis di Acquasanta Terme-Roccafluvione.

Molto appassionante il tema dell’edizione di quest’anno SuperPowered, legato alle conversioni energetiche ed al passaggio dalle fonti energetiche fossili a quelle rinnovabili, con gli allievi che si sono misurati con idee innovative per migliorare ed efficientare la distribuzione energetica. Ha aperto la manifestazione una esibizione della Big Band dell’Itet Carducci-Galilei diretta da Mauro Stizza, che ha intonato tra l’altro l’Inno nazionale. Nel corso della manifestazione protrattasi fino al tardo pomeriggio c’è stato anche un intervento di Oronzo Mauro, docente alla business School and Administration del Sole 24 Ore ed esperto di archeologia industriale, che, intervistato dalla speaker Giulia Morici, ha condiviso alcune pillole di storia dell’elettricità nelle Marche, frammista alla sostenibilità del modello mezzadrile. La gara di robotica è stata vinta dalla squadra ElectroLego dell’Itt Volterra-Elia che sul filo del rasoio al terzo round ha superato le due ottime squadre del 1 RA dell’Ipsia Ricci, RoboTeens e RoboCrew, quest’ultima aggiudicataria il premio Robot Design. Molto apprezzato il progetto scientifico elaborato dal team del Montani volto all’efficientamento energetico degli edifici che si è aggiudicato due premi: il premio ‘Oltre la robotica’ ed il premio ‘Eccellenza ingegneristica’ che verranno ritirati il prossimo mese di maggio a Rovereto presso la sede della Fondazione Museo Civico di Rovereto. L’incoraggiamento va oggi alle due squadre delle Marche che accedono alle finali nazionali: la squadra dell’IIS Laeng-Meucci di Castelfidardo e la squadra del liceo Savoia-Benincasa di Ancona. Importante il supporto della Commissione Energetica dell’Ordine degli Ingegneri di Fermo che ha fornito le competenze tecniche-professionali per giudicare gli allievi, oltre a numerose aziende del territorio.