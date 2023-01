Scienza e robotica: super concorso all’Ipsia

Un concorso di livello internazionale sbarca per la prima volta nelle Marche, a Fermo, all’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato ‘O. Ricci’: First Lego League Italia Challenge-Superpowered, una sfida di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali e attuali al fine di trovare soluzioni innovative in campo ecologico, economico e sociale. "Il 21 gennaio con apertura al pubblico e in diretta streaming – ha fatto sapere la dirigente Annamaria Bernardini accanto all’assessore Ingrid Luciani – ospiteremo la qualificazione regionale del concorso che da 10 anni si svolge nel nostro paese e che ha permesso all’Ipsia di Fermo di diventare Regional Partner organizzando la finale regionale per il centro Italia, dopo aver partecipato alle precedenti edizioni sin dal 2014".

Diverse le squadre scolastiche impegnate, provenienti da vari istituti della regione oltre a quella dell’Itet Galilei-Carducci e Iti Montani che metterà a disposizione la palestra per la gara: Itt Volterra- Elia, Ipsia Podesti e Liceo Savoia- Benincasa di Ancona; Itt Meucci-Lang di Castelfidardo; Iis di Acquasanta Terme. "I partecipanti, nel migliorare gli apprendimenti delle scienze tecnologiche, artistiche e matematiche – ha spiegato il professor Roberto Spaccapaniccia referente del progetto – utilizzeranno un robot autonomo sul tavolo di gara regolamentato diventando artefici del proprio futuro sul tema scelto per quest’anno: energia e passaggio dalle fonti energetiche di origine fossile a quelle rinnovabili. Poi, saranno esaminati da sei giudici del locale ordine degli ingegneri, al quale va il ringraziamento nella persona dell’ingegner Sagripanti, coadiuvati da tre giudici nazionali. La peculiarità di tale gara di robotica sta nel lanciare una sfida ai giovani, monitorare le loro proposte che saranno non solo teoriche ma anche pratiche attraverso progetti attuabili".

La competizione, nata negli Stati Uniti nei primi anni del 2000 grazie all’accordo con Lego e National Instruments, è coordinata dalla organizzazione americana no-profit First e conta sul supporto di numerose realtà a livello nazionale come, per l’Italia, la Fondazione Museo Civico di Rovereto da cui, in collegamento on line, sono intervenute le responsabili Sara Lavizza e Chiara Simoncelli: "Tra pochi giorni, festeggeremo la decima edizione della manifestazione che cresce anno dopo anno (giocano a ‘robot pari’ oltre 650.000 ragazzi in oltre 110 paesi del mondo ndr) grazie all’impegno delle scuole, luogo deputato alla crescita attraverso l’apprendimento ma anche alla condivisione, al gioco di squadra, all’inclusione e al divertimento".

Gaia Capponi