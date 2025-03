‘Scienza in contrada’ apre con Andrea Bacci

La decima edizione di ‘Scienza in contrada’ promossa da Magnifica Contrada Santa Croce e Comune con Fermhamente prende il via domani (ore 21, in sede) con Giovanni Martinelli su ‘Andrea Bacci – Uno scienziato nella Roma della Controriforma’ che rientra negli incontri di Storia Locale curati dall’Accademia Elpidiana. Si prosegue domenica (ore 18) con David Vitali su ‘Scienze e tecnologie quantistiche: dalla legge della natura alle tecnologie del futuro e ritorno’, in occasione dell’Anno internazionale delle Scienze e Tecnologie Quantistiche. Il 23 marzo (ore 18) l’ospite è Lorenzo Berdini su ‘Che giorno è? (Un giorno per ogni data) ovvero divertimenti matemagici con i giorni del calendario’; il 29 marzo (ore 17) Gianni Monti parla di ‘Idee in movimento: scienze in contrada Challenge 2025’; chiude il 6 aprile, Emilio Santoro ‘Tra sviluppo e distruzione: le due anime dell’uomo’. Appuntamenti si intrecciano con l’altra rassegna della Santa Maria, ‘Contrada d’autore’ (ore 21,30): il 27 marzo parla di sport con Francesco Repice e Andrea Antonioli; l’11 aprile, Antonio Malagrida presenta la raccolta ‘Distanze’ con Matteo Zega che il 9 maggio, intervista Alessandro Gattafoni. Ingresso libero. Info: 366 1674368.