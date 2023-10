Scienza per tutti. Ecco Fermhamente

La scienza fruita come non mai, alla portata di tutti. Il format di Fermhamente, Festival della scienza di Fermo, è uno dei più innovativi nell’ambito della diffusione della divulgazione scientifica in Italia, da ieri mattina sono partiti i laboratori, i convegni, gli incontri in circa 16 location del centro cittadino ancora stamattina coinvolgono solo gli istituti scolastici con circa 6 mila alunni provenienti dalle scuole primarie, medie e superiori di Fermo, del Fermano, del Maceratese fino a Pesaro. Un ricco programma consultabile sulla pagina web e facebook Visit Fermo e di Fermhamente che vede, oltre alla parte dedicata alle scuole, anche attività per tutti, senza prenotazione, da oggi pomeriggio fino all’intera giornata di domenica 22, fra incontri e laboratori solo per fare alcuni esempi sulla matematica, sull’ambiente, sul cibo, visite al museo polare, fantascienza, numeri, escape room, Harry Potter, la chimica attraverso la storia, l’arte e la letteratura, viaggi tra numeri, lettere e carte, incontri con la Polizia Scientifica. Il festival, che ha per tema quello del viaggio, è promosso dall’amministrazione comunale di Fermo, in collaborazione con Labilia di Mauro Labellarte, con la direzione scientifica di Andrea Capozucca e si avvale di un comitato scientifico di fama internazionale. Alla conferenza inaugurale ha portato i saluti il Sindaco Paolo Calcinaro che ha ricordato "come questo festival sia la naturale espressione di una città storicamente vocata alla cultura come città di Studi, Fermo città Learning City Unesco dell’apprendimento, che vanta la presenza di scuole superiori importanti e dell’Università in crescita, con la sua offerta che tanti giovani sa attrarre anche da fuori. Un festival che è in grado di creare stimoli verso la conoscenza, la scoperta, lo studio. Dopo i due anni pandemici, possiamo tornare al periodo che li ha preceduti con le scuole in presenza e la bellezza sabato e domenica delle famiglie e di tutti coloro che desiderano poter venire direttamente in centro storico a partecipare a laboratori, conferenze, visite, attività, vedere esperimenti".