’Scintilli Film Festival’ . Otto registi emergenti

Flavia Montini è una donna di cinema, è regista di documentari e di un lungometraggio che ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello. A Fermo è passata per caso, ha scoperto il cinema Sala degli artisti, un angolo di resistenza e di cultura, e ha deciso di portare qui un innovativo festival del cinema, dedicato alle voci emergenti della regia. Si intitola Scintilli Film Festival la rassegna di cinema italiano emergente, saranno otto registi che si misureranno con i loro lavori, si fermeranno in città per tre giorni, scopriranno la nostra realtà raccontando la loro storia: "Abbiamo deciso di dare vita a un festival dedicato al cinema italiano emergente, convinte che oggi più che mai siano necessari luoghi reali dove incontrarsi, ascoltare e condividere visioni. In un mondo in cui spesso tutto sembra perduto, privo di senso, un mondo che ci preoccupa, ci angoscia, ci fa paura, siamo andate alla ricerca di storie capaci di raccontare luce, forza, resistenza, vita. Scintilla è la parola da cui tutto è partito", raccontano Flavia Montini e Silvia Magna. Il tema di questa prima edizione del Festival è Anima Mundi: raccontare l’invisibile. I film selezionati parlano di spiritualità, di identità, di fragilità, di resistenza. La selezione di questa prima edizione è composta da opere prime e seconde di autrici e autori che hanno già presentato i loro lavori in importanti festival italiani e internazionali, da Venezia a Torino, da Berlino a Copenaghen: "Abbiamo immaginato il festival come un’occasione concreta di incontro: tra registe e registi, pubblico, critici, professionisti. Ogni proiezione è accompagnata da un dialogo, per dare continuità all’esperienza di visione. Il Festival sarà ospitato dalla Sala degli Artisti di Fermo, uno spazio straordinario, sospeso tra storia e contemporaneità", prosegue Flavia, "Una piccola sala indipendente che ci ha accolto con generosità e visione e che rappresenta il nostro desiderio di portare il cinema di qualità in contesti decentrati ma vivi. Scintilla Film Festival è gratuito, aperto a tutte e tutti. È un invito: a lasciarsi sorprendere, a fermarsi, a guardare davvero. È una scommessa, una festa, un primo passo. Abbiamo scelto come film di apertura "Faith" di Valentina Pedicini, una regista che ci ha lasciati troppo presto, per ricordarla e omaggiare la sua produzione". Andrea Cardarelli ricorda di aver proiettato alla sala degli Artisti l’opera prima di Montini, ’Los Zuluagas’. "Non potevano, perciò, non sostenere un festival che ha nel suo Dna il tratto distintivo della resistenza e del coraggio, un cinema fatto dalle nuove generazioni, con sguardi originali, moderni, un cinema di corpi, di spirito, di materia viva".

Angelica Malvatani