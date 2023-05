Scippatore di telefonini condannato a due anni e otto mesi

Era durata pochi giorni la ’carriera’ dello scippatore seriale dei telefonini di ultima generazione, che aveva rapinato una ragazza. Il giovane era stato infatti incastrato dalla polizia con un’indagine lampo e lui è finito alla sbarra. Si tratta di un 24enne di Porto Sant’Elpidio che è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per rapina impropria continuata. Gli uomini della questura, dopo aver acquisito le testimonianze delle vittime e di alcune persone presenti relative alle caratteristiche somatiche del malvivente, avevano riscontrato molte analogie con uno scippo messo a segno a Porto Sant’Elpidio, quindi uno analogo consumato a Porto San Giorgio. A quel punto il 24enne era caduto nella rete degli investigatori. A Porto San Giorgio aveva colpito una giovane di origini nigeriane, che aveva messo in vendita il suo I-phone. Il 24enne aveva contattato la ragazza per concretizzare la compravendita. Lui, per non insospettirla, aveva accettato di incontrarla non lontano dal centro: un luogo all’apparenza sicuro e soprattutto non isolato. Il rapinatore si era recato all’appuntamento, si era avvicinato alla giovane e le aveva chiesto di fargli visionare il cellulare in vendita. Quando la ragazza lo aveva tirato fuori, il malvivente l’aveva aggredita, le aveva strappato il telefonino di mano ed era fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, sebbene ancora sotto choc, aveva lanciato subito l’allarme e sul posto erano immediatamente intervenuti i poliziotti della squadra volante, che avevano fatto scattare la caccia all’uomo. Il bandito aveva agito a volto scoperto e dalla descrizione era sembrato essere lo stesso che aveva messo a segno un colpo analogo a Porto Sant’Elpidio ai danni di due coniugi. Quella volta si era avvicinato alla coppia e aveva detto loro di avere la necessità di fare una telefonata urgente. Quando la donna aveva tirato fuori il telefonino, anche in quel caso l’aveva spintonata per poi strapparle il cellulare dalle mani.

fab. cast.