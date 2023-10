Scippo dopo il prelievo dei soldi, 30enne del posto rinviato a giudizio

Dopo un prelievo al bancomat era stata scippata da un giovane, ma con l’aiuto della vittima e dopo un intervento lampo della polizia, il malvivente era poco dopo finito in manette. Nei guai era finito un 30enne di Porto Sant’Elpidio che era stato arrestato dagli uomini dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura per furto con strappo. Per lo stesso reato, al termine delle indagini, il giovane è stato rinviato a giudizio. Erano da poco passate le sei del mattino quando una donna in compagnia della sorella, prima di intraprendere un viaggio fuori regione, si era fermata presso uno sportello bancomat di Porto Sant’Elpidio per prelevare una somma di denaro. Mentre sua sorella la attendeva in macchina poco distante, la donna era stata avvicinata da un giovane che l’aveva strattonata con forza e le aveva strappato di mano le banconote che aveva appena prelevato dallo sportello automatico, per poi darsi alla fuga. La donna, estremamente coraggiosa e reattiva, si era messa all’inseguimento del malvivente, per alcune centinaia di metri, senza mai perderlo di vista, fino a quando il giovane, dopo aver scavalcato la recinzione di una casa privata, era caduto a terra. A seguito della caduta la donna era riuscita a bloccarlo. In tale lasso temporale la sorella della vittima aveva allertato il numero di emergenza 112, raccontando ciò che stava accadendo. L’operatore, aveva ascoltato attentamente la descrizione dei fatti e aveva immediatamente inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti, in pochi minuti, avevano raggiunto il luogo dello scippo, avevano perquisito il 30enne e avevano trovato, nelle tasche dei suoi pantaloni, le banconote sottratte alla donna. Lo scippatore, risultato già gravato da precedenti analoghi, era stato tratto in arresto in flagranza di reato per furto con strappo aggravato perché commesso nei confronti di una persona che aveva effettuato un prelievo da uno sportello automatico. Il giorno seguente si era tenuta l’udienza di convalida e il gip di Fermo aveva confermato l’arresto disponendo la misura cautelare ai domiciliari.

Fabio Castori