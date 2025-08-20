Scivola in barca e cade in mare: uomo salvato

Cade dalla barca, scatta l’sos: velista tratto in salvo dagli uomini della Capitaneria. In occasione del weekend di Ferragosto, l’Ufficio Circondariale Marittimo ha potenziato tutte le attività di controllo in mare, con l’obiettivo principale di garantire la massima sicurezza a bagnanti e diportisti, prevenendo comportamenti pericolosi e sanzionando le eventuali infrazioni. Il dispositivo di sorveglianza, che ha comportato un incremento di personale e mezzi navali, è stato schierato lungo tutto il litorale.

Proprio nel primo pomeriggio di ieri, nello specchio acqueo antistante il litorale di Porto San Giorgio, la dipendente motovedetta CP 727, è immediatamente intervenuta per trarre in salvo un uomo che, scivolato accidentalmente in acqua da una piccola imbarcazione a vela, era stato segnalato come disperso, individuandolo e recuperandolo in sicurezza. Una volta riportato in porto, lo stesso è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che ha confermato le sue buone condizioni di salute, senza necessità di ricovero.

La Guardia Costiera di Porto San Giorgio coglie l’occasione per ricordare a tutti i diportisti e i bagnanti l’importanza fondamentale di utilizzare sempre le attrezzature di sicurezza regolamentari, come ad esempio i giubbotti di salvataggio. L’episodio di Ferragosto, in cui l’uomo, avendo indosso la cintura di salvataggio, è riuscito a rimanere a galla facilitando le operazioni di soccorso, sottolinea ancora una volta come l’equipaggiamento di sicurezza sia cruciale per salvare vite in mare. La Guardia Costiera di Porto San Giorgio ricorda di contattare, per le emergenze in mare o lungo la costa, il numero unico europeo per le emergenze 112 o il numero blu 1530.