Scivola in un fosso Salvata dai carabinieri

Una donna di 62 anni si era allontanata a piedi da casa a Monsapietro Morico seppur affetta da difficoltà deambulatorie.

Non vedendola rientrare, sua figlia ha lanciato l’allarme. Le ricerche mirate e repentine dei carabinieri di Montottone coordinati dalla compagnia di Montegiorgio, hanno permesso il suo ritrovamento ed il suo affidamento alle cure mediche. E’ successo appunto a Monsampietro Morico, dove la donna risiede con sua figlia. Proprio quest’ultima, infatti, preoccupata del fatto che la mamma si fosse allontanata a piedi in stato confusionale e con difficoltà a deambulare, ha avvertito i carabinieri.

Le ricerche della donna, sono scattate immediatamente e nell’arco di due ore, la 62enne è stata individuata e tratta in salvo.

La donna era scivolata in un fosso ed era rimasta incastrata tra i rovi, in prossimità della zona campestre della frazione comunale di Sant’Elpidio Morico, a circa 500 metri di distanza dalla sua abitazione. Con cura ed attenzione, i carabinieri hanno riportato la donna sulla strada principale, (distante un centinaio di metri dal fosso) per poi affidarla alle cure del personale del 118 già avvertito e presente sul posto. La 62enne, in stato confusionale e con lievi lesioni agli arti inferiori provocate dalla caduta tra i rovi, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo per i controlli del caso.

A salvare la donna dal freddo e da possibili pericoli derivanti dall’essere scivolata nel fossato sono stati quindi i carabinieri intervenuti con tempestività tanto da portare a termine con successo l’operazione in breve tempo, evitando che fosse attivato il piano di ricerca di persone scomparse, che viene poi coordinato dalla Prefettura.

Paola Pieragostini