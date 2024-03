Sclerosi Multipla. Iniziative al Murri per l’Open Day

In occasione dell’Open Day sulla Sclerosi Multipla, organizzato dalla fondazione Onda, l’ospedale Murri ha aderito all’iniziativa con due servizi gratuiti rivolti alla popolazione: informazioni e consulenza sulla Sclerosi multipla, e tavola rotonda. Il tutto a cura della Uoc di Neurologia guidata dal dr. Patrizio Cardinali. Nella mattina di oggi nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 12 il dirigente medico di UOC Neurologia, Eugenio Pucci, fornirà informazioni telefoniche all’utenza, al numero 335-1996235, sulla sclerosi multipla in generale, sui servizi offerti dall’ospedale ed in particolare sulla pianificazione condivisa delle cure. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle ore 17,45 alle ore 19,15, presso la "sala Rita Levi Montalcini" in viale Trieste (zona Santa Caterina) di Fermo, Pucci presiederà una tavola rotonda insieme al direttore di Neurologia Patrizio Cardinali, l’infermiera Antonella Cognigni ed al radiologo Stefano Paglialunga. Fondazione Onda, infatti, in occasione del primo giorno della Settimana mondiale dedicata al cervello, organizza l’(H) Open Day dedicato alle persone con sclerosi multipla (SM), che si terrà il 13 marzo in oltre 125 ospedali del network Bollino Rosa. Obiettivo dell’iniziativa è informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sulla sclerosi multipla e, in particolare, sui disturbi cognitivi correlati, quali difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale, ma non solo. "La sclerosi multipla è una malattia neurologica degenerativa che ha una spiccata connotazione al femminile: basti pensare che le donne hanno una probabilità 2-3 volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto agli uomini. I servizi offerti sono consultabili dal 28 febbraio sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.