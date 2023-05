Scogliere, affidati i lavori di rinforzo

Il dirigente comunale del settore lavori pubblici, ambiente e demanio ha assunto una determina per affidare l’esecuzione di opere riguardanti la difesa della costa, con il rifiorimento delle scogliere frangiflutti numeri S10 e S11 site in corrispondenza sul lungomare Gramsci centro. Ha potuto procedere sulla base di un progetto esecutivo approvato dalla giunta municipale per un importo complessivo dei lavori pari a 36.735 euro, dando atto che la somma è finanziata da fondi regionali e considerato che i suddetti interventi di manutenzione straordinaria sono necessari e urgenti per mantenere efficienti le opere di difesa della costa. Premesso questo, il dirigente ha preso in considerazione il preventivo per l’esecuzione dei lavori di 30.008,92 oltre iva proposto dalla ditta Eurobuilding Spa con sede a Servigliano. L’importo è stato ritenuto congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Rup, responsabile unico del procedimento. Pertanto, atteso che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare l’intervento quanto prima al fine di ottenere il ripristino della funzionalità delle barriere frangiflutto, il dirigente in questione ha ritenuto possibile affidare l’appalto dei lavori per 30.008,92 euro oltre iva alla ditta Eurobuilding Spa, in quanto trattasi di operatore che si è dimostrato disponibile ad eseguire senza ritardi l’opera alle condizioni richieste. Alla ditta sono stati altresì assegnati 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna per ultimare i lavori.