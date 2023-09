Scogliere, appaltato il secondo stralcio

E’ stata un’estate in cui gli effetti benefici delle scogliere emerse, laddove realizzate (nella zona sud, ndr), si sono cominciati a vedere, con la ricomparsa della spiaggia davanti a concessioni balneari che, negli ultimi anni, avevano sempre avuto seri problemi con l’erosione. In qualcuna di queste, sono finalmente ricomparsi anche gli ombrelloni. Certo, le zone litoranee ancora ‘scoperte’ da questo sistema di difesa della costa, hanno avuto molti meno motivi di gioire, in quanto l’erosione ha continuato ad aggredire la lingua di spiaggia residua, costringendo l’amministrazione ad emettere ordinanze per interventi urgenti di messa in sicurezza di chalet e di porzioni di spiaggia libera. In questa settimana sono ripartiti i lavori per le scogliere emerse sul lungomare Faleria in direzione nord, rispettando il cronoprogramma del primo stralcio ridotto del progetto. Nel frattempo, sono state espletate le procedure per appaltare le ulteriori fasi del cantiere per cui tutto porta a credere che, fino alla prossima stagione estiva, i lavori potranno procedere in maniera continuativa, con l’ultimazione del secondo stralcio della prima tranche dei lavori e, successivamente, con la seconda tranche. Ad agosto, si è perfezionato l’appalto per il completamento del primo stralcio che prevede, oltre alla prosecuzione delle scogliere, la realizzazione di una vasca di prima pioggia, per complessivi 2,9 milioni di euro, intervento aggiudicato alla società Ubaldi Costruzioni di Maltignano. Martedì, si è conclusa la procedura di gara per il secondo stralcio dei lavori e, in questo caso, la ditta assegnataria è la Eurobuilding spa, di Servigliano (già intervenuta nella prima fase dell’intervento di difesa del litorale elpidiense) e l’avvio dei lavori è previsto entro l’anno prossimo. "La difesa della costa è un obiettivo cruciale per la città e per la sua crescita" commenta il sindaco, Massimiliano Ciarpella confermando che "le scogliere posizionate dallo scorso anno stanno già ottenendo risultati apprezzabili nel tratto più a sud del litorale. Progressivamente si va avanti sul lungomare Faleria, si proseguirà verso il centro e, a seguire, verso la zona nord". Tocca all’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri precisare che "il ribasso d’asta sul secondo stralcio dei lavori (per il quale la Regione ha stanziato ulteriori 9 milioni di euro, ndr) ci permetterà di avere risorse disponibili per un ulteriore tratto delle scogliere".

Marisa Colibazzi