Scogliere emerse contro le mareggiate

A difesa della spiaggia dalle mareggiate e dall’erosione continuano i periodici lavori di rifiorimento delle scogliere emerse: mercoledì scorso sono iniziati gli interventi di manutenzione su 5 scogliere corrispondenti al lungomare centro. I lavori sono finanziati dalla regione Marche per 114 mila euro.

Il comandante dell’ufficio circondariale marittimo e del porto di Porto San Giorgio ha emesso un’ordinanza con cui dà disposizioni finalizzate allo svolgimento dei lavori in questione nella massima sicurezza. Intanto rende noto che l’intervento, iniziato il 9 aprile, terminerà mercoledì 30 aprile, e sarà eseguito dalla ditta Inmare S.r.l. di Termoli con carico del materiale lapideo nell’area demaniale marittima sita nel comune di Altidona, mediante l’impiego dei sottoelencati mezzi nautici: moto-pontone, denominato Inmare I e moto-pontone, denominato Magnum.

Il comandante della capitaneria dispone durante l’esecuzione dei lavori l’interdizione della zona di mare in cui gli stessi si svolgono; negli specchi acquei interessati per una distanza di metri 100 dagli stessi, si divietano la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività subacquea e di superficie che possa creare intralcio a lavori stessi.

Tutte le unità che navigano in prossimità delle zone coinvolte dai lavori dovranno: procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive dei mezzi; non attraversare per nessun motivo gli specchi acquei occupati dai mezzi nautici operanti in zona ed osservare le eventuali indicazioni che dovessero essere date dal personale delle unità medesime o dall’autorità marittima.