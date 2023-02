Scogliere emerse, il Comune vince la battaglia legale

Anche in Corte d’Appello, il Comune vince nel contenzioso che si sta trascinando da quasi 13 anni, contro la Litorale Nuovo, ditta che nei primi anni 2000 aveva l’appalto per la realizzazione delle scogliere emerse. Un contenzioso annoso che, stando a quanto disposto nella sentenza emessa nei giorni scorsi, dalla Corte d’Appello di Ancona, ha avuto un epilogo favorevole per l’ente. "In sostanza, è stata dichiarata inammissibile la richiesta della ditta di somme ulteriori per i lavori svolti (aveva chiesto 1,2milioni di euro, ndr), perché avanzata tardivamente rispetto ai termini previsti" spiegano dal Comune. Tutto era cominciato nel 2010 quando la ditta Litorale Nuovo, vincitrice dell’appalto per la realizzazione delle scogliere soffolte a difesa della costa, aveva richiesto al Comune somme in più rispetto a quelle riconosciute dall’ente. Nel 2019, il Tribunale di Fermo, con una sentenza, dava parzialmente ragione alla ditta, riconoscendo, alla stessa, il versamento di una parte delle somme richieste. Il Comune aveva deciso di appellare la sentenza e l’avvocato Fabrizio Chioini aveva promosso subito il ricorso alla Corte d’Appello di Ancona che, finalmente, nei giorni scorsi, si è espressa, accogliendo le ragioni dell’ente e riformando la sentenza di primo grado, obbligando di fatto la Litorale Nuovo alla restituzione delle somme che il Comune, nel frattempo, era stato obbligato a versare (circa 500mila euro, compresi interesse e spese accessorie varie, ndr). "Si tratta di un importante traguardo – commenta il vicesindaco Daniele Stacchietti – che vede l’amministrazione vittoriosa in un contenzioso che dura ormai da oltre 12 anni. Finalmente sono state riconosciute le nostre ragioni. Sono stato sempre fiducioso su un ribaltamento della sentenza, cosa che espressi, a suo tempo, anche in consiglio comunale".