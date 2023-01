Scogliere, interventi nella zona centrale

Abbiamo chiesto all’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Lauro Salvatelli quale fosse l’impegno dell’amministrazione comunale sulla questione della difesa della costa che nel periodo invernale viene presa d’assalto dalle mareggiate, con il rischio che, se non adeguatamente tutelata, subisca gravi erosioni e le onde arrivino a danneggiare le strutture balneari.

L’assessore fa sapere che proprio in una delle sue ultime riunioni la giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo di sistemazione e rifiorimento delle scogliere frangiflutti per una spesa dii 56.000 euro che sono stati finanziati dalla regione Marche. L’intervento ha interessato in particolare due scogliere della zona centrale.

"L’ufficio tecnico del Comune – precisa Salvatelli – nel costante monitoraggio disposto dall’amministrazione sullo stato manutentivo delle scogliere ha fatto presente che erano quelle due ad avere maggiore necessità di sistemazione e abbiamo subito provveduto. L’attenzione comunque resta sempre alta per tutte le altre, ne sono in totale 14 lungo il nostro litorale, nella considerazione dell’importante ruolo che svolgono nella salvaguardia della spiaggia e delle strutture balneari".