Scogliere, lavori avanti a pieno ritmo

Nella bagarre politica che sta tenendo banco in città, rischia di passare inosservata la realizzazione delle scogliere emerse, un’opera attesa da anni i cui lavori stanno procedendo a pieno ritmo dopo i rallentamenti dovuti alle poco favorevoli condizioni meteo della brutta stagione. Lavori che alimentano l’ottimismo dei concessionari balneari di avere una spiaggia più ampia per la stagione estiva. La Carmar e l’Eurobuilding hanno ripreso i lavori del primo tratto delle scogliere emerse nella zona sud (il primo stralcio dell’opera va dal fosso del Palo fino alla foce del fiume Tenna). Da quando sono iniziati i lavori, lo scorso giugno, sono stati realizzati 8 dei 14 setti di scogliera. Il vicesindaco Daniele Stacchietti informa che i lavori per le emerse sono arrivati all’altezza dello chalet Kookà "e proseguiranno fino all’inizio della stagione balneare. L’intervento prevede il rifiorimento della soglia sommersa delle barriere soffolte che diventeranno emerse dal pennello alla foce sul Tenna fino al sottopasso di via Pesaro".

Inoltre, "a breve inizieranno i lavori per la vasca di prima pioggia (vasca di decantazione dell’acqua piovana che permette di mantenere elevata la qualità delle acque balneari) e, in prossimità del limite nord dell’intervento, sarà realizzato anche il ripascimento per mitigare gli effetti sottoflutto". Prosegue il sindaco Nazareno Franchellucci: "Migliorate le condizioni meteo e del mare, i lavori stanno procedendo bene". Intanto, gli uffici stanno già lavorando alla fase successiva: "Nel giro di poche settimane approveremo il progetto che prevede l’uso dei fondi Rendis statali e di quelli assegnati col Pnrr per proseguire con la progettualità fino all’altezza della pineta demaniale (zona nord, ndr)". Approvato il progetto, si andrà all’appalto della seconda tranche.