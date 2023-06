Scogliere, secondo stralcio approvato

Alla fine, la prima giunta dell’era Massimiliano Ciarpella si è tenuta giovedì e sindaco e assessori si sono trovati tra le mani, bozze di delibere di un certo peso, a partire da quella in cui erano chiamati ad approvare il progetto definitivo del secondo stralcio delle scogliere emerse e il relativo quadro economico per 9 milioni 250mila di euro (fondi Pnrr). Un esordio niente male per un esecutivo appena insediato, che ha dato adito ad un commento immediato dell’ex sindaco Nazareno Franchellucci che, sui social, ha commentato: "Dopo 2 giorni dalla sua nomina, la nuova giunta può approvare il progetto definitivo per il secondo stralcio delle scogliere emerse. Questo apermetterà agli uffici di approvare il progetto esecutivo e di inoltrare la determina a contrarre alla Stazione Unica Appaltante della Provincia. Tradotto: entro l’estate avremo la ditta che realizzerà gli ulteriori lavori delle scogliere dal fosso del palo verso nord". Inevitabile la chiosa: "Una eredità molto importante quella che abbiamo lasciato alla nuova amministrazione che accompagno con un plauso enorme all’ufficio tecnico che, in questi anni, ha collaborato insieme a me e alla mia giunta per il raggiungimento di questo obiettivo". Tornando al progetto, una volta affidati i lavori, la ditta incaricata dovrà realizzare scogliere emerse in 11 tratti, proseguendo gli stralci precedenti. Inoltre, nell’intento di organizzare al più presto la macchina amministrativa in cui alcune figure hanno visto scadere il contratto, sono state deliberate le linee di indirizzo dei due avvisi riguardanti la figura del segretario particolare del sindaco e il dirigente dell’area servizi al territorio e alle imprese, dando mandato agli uffici di provvedere alla pubblicazione. Nello specifico, per il segretario del sindaco la durata del contratto coincide con i 5 anni di mandato, sono richiesti la laurea in Scienze della Comunicazione e un’esperienza nella comunicazione istituzionale almeno triennale nella pubblica amministrazione. Per la figura del dirigente, oltre a titoli, abilitazioni, esperienza, la durata è fissata in 3 anni, con possibilità di proroga. Mc