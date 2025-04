Scola Materna, nuova polemica tra FdI e Pignotti

SANT’ELPIDIO A MAREIn campagna elettorale, la politica cittadina si occupa della scuola materna di Casette (chiusa a dicembre quando scadeva il contratto di affitto stipulato dal Comune con la parrocchia, proprietaria dell’immobile) per fare chiarezza. Unico punto fermo: nessuno voleva che la materna di Casette chiudesse. L’ex sindaco Alessio Pignotti si è detto fuori dalla competizione ma interviene: "Nonostante le criticità sull’immobile della parrocchia, nell’ottobre 2023 abbiamo rinnovato il contratto di affitto fino al 31 dicembre 2024, in seguito a una proroga sulle norme di prevenzione incendi per le scuole e intanto, ragionavamo su un piano B (trasferire la scuola nella primaria Della Valle). Siamo rimasti allibiti nell’apprendere che il capogruppo di Fd’I Gionata Calcinari aveva inviato una mail a Ministero e Prefettura dicendo che la scuola non era idonea. Da lì, ‘il polverone’". Nel giugno 2024, la sfiducia "e non abbiamo potuto fare più nulla. Mancavano 7 mesi alla scadenza del contratto e, nonostante non mi competesse, a settembre sollecitai informalmente ente e parroco per affrontare la criticità per tempo". Replica Fd’I e attacca Pignotti: "Diceva di voler restare fuori dalla campagna elettorale e, invece, è parte attiva con Terrenzi, Marcozzi, Greci e Alessandrini a sostegno di Orsili che cerca goffamente di smarcarsi da loro, e colleziona l’ennesima brutta figura e un autogol. Far passare come responsabilità dell’opposizione la richiesta di informazioni e la comunicazione al Ministero per evitare la chiusura e stimolare il Comune a intervenire e mettere soldi per i lavori, non è corretto. Nel settembre 2023 (è documentato) gli abbiamo chiesto perché il contratto di affitto scadeva il 31 dicembre e Pignotti rispondeva che andavano programmati interventi di miglioramento sismico per alcune criticità, era scaduto il certificato prevenzione incendi nel locale caldaia e mancavano altri certificati. Perché già nel 2023 non ha comunicato a scuola e parrocchia i lavori da fare? Perché non ha fatto quelli necessari per far restare la scuola? In un anno non hanno fatto nulla, né delibere, né previsioni in bilancio".