Scomparsa da tre giorni, sono ore di angoscia per i familiari di Milena Ercoli

E’ scomparsa dalla mattina del 25 agosto scorso e dal quel giorno nessuna l’ha più vista. Ore di angoscia per i familiari di Milena Ercoli, una donna di 51 anni residente a Piane di Falerone che vive con il compagno a Servigliano. La donna, intorno alle 7,30 di venerdì scorso, è uscita di casa, è salita sull’auto del compagno, probabilmente per raggiungere Montegiorgio dove, nel parcheggio dell’ospedale, è stata ritrovata la vettura abbandonata. Quando il fidanzato della donna non l’ha vista rientrare per pranzo, si è allarmato e ha avvisato i familiari della 51enne. Purtroppo anche loro non avevano notizie. Sono partite così diverse serie di chiamate verso il cellulare della donna che però è risultato irraggiungibile fino a quando, il giorno seguente, ha risposto una ragazza. La giovane aveva trovato il telefonino nella cassetta delle poste della sua abitazione di Osimo e lo aveva acceso augurandosi che, chi l’avesse smarrito, si facesse vivo. In effetti qualcuno si è fatto vivo, ma i familiari che, disperati, hanno appreso così che la 51enne potesse aver raggiunto Osimo per poi abbandonare il suo cellulare spento in una cassetta delle poste scelta a caso.

I parenti hanno subito denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche della donna e diramato la sua foto e le sue generalità a tutti gli uffici delle forze dell’ordine del posto e fuori regione. Al momento nessuno ha visto nulla e la situazione diventa sempre più angosciante ogni giorno che passa.

Il cellulare è stato posto sotto sequestro e gli investigatori dell’Arma sono in attesa dell’autorizzazione del magistrato per poterlo sbloccare. E’ proprio dal telefonino che potrebbero arrivare la prime risposte sulla scomparsa della 51enne. Dalle conversazioni si potrebbe risalire alle persone che hanno parlato per ultime con la donna e magari scoprire cosa sia realmente accaduto: se è stata una fuga volontaria o se la 51enne è stata vittima di qualche atto violento.

I carabinieri hanno effettuato anche sun sopralluogo sull’auto utilizzata dalla donna, ma non hanno trovato tracce di qualcosa che possa far pensare ad un’aggressione avvenuta all’interno del mezzo. Sono diversi gli interrogativi a cui gli inquirenti saranno chiamati a dare una risposta al più presto: dove è finita la 51enne? Come è arrivato il telefonino ad Osimo? Lo ha portato la donna o qualcun altro? Chiunque avesse visto la 51enne o abbia notizie utili per rintracciarla, può contattare i carabinieri, oppure chiamare direttamente i familiari ai seguenti numeri: 338 3570322 oppure 328 3131520.

Fabio Castori