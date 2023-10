Sconti Tari a Porto Sant'Elpidio: Aperti i Bandi per Studenti Universitari

Sono aperte le domande al bando studenti universitari per ottenere uno sconto Tari riservato a famiglie che abbiano un figlio che frequenta un corso di laurea fuori città. La riduzione ammonta a 50 euro per ogni membro della famiglia domiciliato fuori per motivi di studio. Il termine per la presentazione delle domane scade il 29 dicembre. Possono partecipare figli di residenti in città, che siano iscritti a un corso di laurea e che abbiano un contratto d’affitto di almeno 6 mesi in altra città o assegnato nella sede universitaria. I 50 euro di agevolazione vengono applicati alla Tari 2024. "Rinnoviamo una misura di supporto alle famiglie, un provvedimento equo a favore di quei nuclei chiamati a sostenere costi significativi per figli universitari" afferma l’assessore al bilancio, Marco Traini. Informazioni sul bando e modulistica per le domande sono presenti sul sito www.elpinet.it