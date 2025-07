Scontri in autostrada, Daspo per 13 tifosi canarini

Il questore di Ancona ha emesso 13 Daspo sportivi nei confronti di altrettanti tifosi della squadra di calcio della Fermana in relazione agli scontri avvenuti lo scorso 9 febbraio tra le tifoserie della Fermana FC e della Civitanovese calcio presso l’area di servizio Conero Ovest sul tratto A14 Direzione Sud ad Ancona. Al termine l’incontro di calcio di serie D, fra Vigor Senigallia e Fermana della partita presso lo stadio comunale "Goffredo Bianchelli" di Senigallia, un gruppo di circa 30 tifosi canarini, stava rientrando percorrendo l’A14, e avevano fatto una sosta presso l’area di servizio Conero Ovest. Pochi minuti dopo era sopraggiunto un pullman con circa 50 tifosi della Civitanovese, di rientro dalla trasferta di Fossombrone. I supporter canarini si erano diretti a piedi e in gruppo, armati di aste, bandiere, cinte e altri oggetti di circostanza verso il mezzo dei tifosi civitanovesi, che erano scesi dal veicolo e avevano ingaggiato uno scontro. In quel frangente, era giunto un secondo pullman di tifosi della Fermana, che si era fermato, seppur con il motore acceso, nella corsia di immissione verso la carreggiata principale. A quel punto si era avvicinato repentinamente un tifoso canarino appartenente al primo gruppo, che aveva chiesto aiuto agli altri supporter. I tafferugli erano durati per alcuni minuti, fin quando entrambe le tifoserie erano state separate grazie all’intervento della polizia.

I supporter si erano dispersi ed erano risaliti a bordo dei rispettivi mezzi lasciando velocemente l’area. Dopo un’accurata indagine condotta dai poliziotti della Digos della questura dorica 13 tifosi della Fermana con età comprese tra i 20 e i 40 anni circa, sono stati identificati e indagati a piede libero per reati di rissa aggravata, lancio di materiale pericoloso legati a manifestazioni sportive, uno dei quali anche per istigazione a delinquere. Nei loro confronti di ciascuno di loro il questore di Ancona ha emesso il provvedimento il Divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Di questi 13 provvedimenti 8 sono aggravati nei confronti di tifosi già colpiti da tale provvedimento e pertanto recidivi. Per questi otto il questore ha emesso misure con obbligo di firma per un totale cumulativo di 39 anni e 13 anni la durata dell’obbligo di presentazione 15 minuti prima dell’inizio e del termine delle partite. A questi si aggiungono altri 5 Daspo emessi nei confronti di altrettanti tifosi non recidivi.