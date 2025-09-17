Scontri tra bande straniere: caos e paura

Spedizioni punitive tra bande straniere rivali terminate con più feriti e tanta inquietudine a Valmir di Petritoli, dove in meno di 24 ore, si sono verificati due scontri di cui uno nel piazzale del centro commerciale. Gli scontri hanno visto affrontarsi un gruppo di ragazzi di nazionalità albanese e un altro di nazionalità pakistana. Due comunità integrate in Valdaso, che però negli ultimi tempi sono entrate in aspro contrasto.

Erano le 19.30 circa di lunedì, quando al parcheggio del centro commerciale, un ragazzo albanese è stato aggredito da un gruppo di circa dieci pakistani. Sprangate, calci e pugni tipiche di un’offensiva da vendetta. Tutto si è consumato in fretta, davanti agli occhi attoniti di famiglie e bambini, che allo stesso tempo hanno visto sparire tutti i coinvolti nella rissa.

Poche ore dopo, e cioè intorno alle 7 di ieri mattina, si è consumata quella che potrebbe dirsi una controffensiva. Un ragazzo pakistano, è stato fermato mentre si stava recando al lavoro in auto, è stato costretto ad accostare da una banda di nazionalità albanese, da cui è stato brutalmente picchiato. Per lui, si è reso necessario l’intervento del personale del 118 ed il trasporto al pronto soccorso di Fermo.

I diversi luoghi dell’accaduto sono stati raggiunti dai carabinieri, che hanno avviato le indagini sul caso. Caso purtroppo non isolato. Negli ultimi tempi infatti, sono state diverse le occasioni di scontro verificatesi perlopiù in locali pubblici della Valdaso tra i territori di Petritoli ed Ortezzano. In quest’ultima circostanza, ad essere stati brutalmente aggrediti erano stati due ragazzi pakistani.

"E’ inaccettabile che il nostro territorio da sempre tranquillo sia luogo di scontro tra bande rivali straniere che negli ultimi giorni ha assunto risvolti preoccupanti – commenta il sindaco di Petritoli Luca Pezzani – su questa situazione ci siamo già confrontati con le forze dell’ordine alle quali ci affidiamo per fare luce sulle cause all’origine degli scontri tra due comunità integrate da anni nel tessuto sociale. Da qui, si agirà in concertazione, al fine di bloccare queste manifestazioni di violenza che non appartengono a Petritoli".

Paola Pieragostini