Scontro frontale, donna a Torrette

Stavano transitando alla guida delle loro auto nella zona sud della città quando, per cause ancora in corso d’accertamento, sono stati protagonisti di un violento scontro frontale. L’incidente si è consumato nella tarda mattinata di ieri in via Della Pace e ad avere la peggio è stata una 35enne di Porto Sant’Elpidio con origini albanesi. Meno grave il conducente dell’altra vettura, anche lui di Porto Sant’Elpidio. Erano da poco passate le 12 quando le due utilitarie sono entrate in rotta di collisione e, a seguito dell’impatto, la donna è rimasta per alcuni minuti sotto choc e poco reattiva, ma poi è tornata collaborativa con parametri nella norma. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e delle Croce Verde di Porto Sant’Elpidio che, vista la dinamica dell’incidente, hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto della 35enne al pronto soccorso dell’ospedale "Torrette" di Ancona. Il conducente dell’altro mezzo è stato condotto a pronto soccorso di Civitanova Marche per accertamenti. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente la polizia municipale.

fab. cast.