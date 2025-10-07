Scontro sul Dup, per l’opposizione "un libro vuoto"

Il Documento unico di programmazione (Dup), discusso ed approvato nell’ultima seduta consiliare, è stato oggetto di una durissima contrapposizione tra maggioranza e opposizione: la prima a sostenere che l’amministrazione comunale sta lavorando bene e con grande impegno conseguendo in ogni campo, sociale, culturale e dei lavori pubblici risultati positivi così come certifica il Dup. Secondo l’opposizione invece quello delle realizzazioni eseguite dall’attuale governo cittadino è un insieme vuoto.

Per la maggioranza interviene l’assessore Alessandra Petracci: "Il Dup – spiega – contiene le priorità dell’amministrazione. Il punto nevralgico della nostra programmazione resta il cittadino, con politiche di sostegno alle categorie fragili e attenzione al tessuto economico, commerciale e turistico. Mi preme sottolineare – aggiunge – il successo del cartellone estivo e di eventi nazionali come Miss Italia, che hanno dato visibilità al nome di Porto San Giorgio".

Spazio anche alle opere pubbliche: "Siamo impegnati – ha detto Pieracci – nel completamento di interventi fondamentali come il lungomare, il porto, gli istituti scolastici con efficientamento energetico, il mercato coperto, Piazza Mentana, Piazza Gaslini, via Michelangelo, viale dei Pini, il palazzetto dello sport e l’illuminazione pubblica. Parallelamente stiamo rafforzando la sicurezza urbana con nuove telecamere e personale in orari notturni".

Ovviamente l’opposizione non condivide e affida il controcanto alla consigliera del gruppo Pd Katia Ciabattoni, che non risparmia stoccate: "Ogni anno ci troviamo a discutere questo documento e resta un libro vuoto. Le poche cose realizzate, come il lungomare, erano progetti già finanziati in passato e portati avanti in modo approssimativo. Ogni volta che solleviamo critiche ci dite che dovete rimettere mano ai progetti, segno che nulla è mai definitivo". E ancora: "Non siamo soddisfatti, ma non lo è neppure la città. Piazza Mentana, Piazza Gaslini, illuminazione: sono progetti che sentiamo ripetere sistematicamente, ma che ad oggi devono ancora vedere la luce. È con estrema delusione che prendiamo atto di questo quadro".

Interviene anche il sindaco Valerio Vesprini: "Il Dup non è un libro vuoto, ma la cornice entro cui inseriamo i progetti che stanno avanzando. Alcuni hanno tempi tecnici complessi, ma il nostro impegno è chiaro: opere, eventi e servizi per restituire vitalità e qualità a Porto San Giorgio".