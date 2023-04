Scontro tra due auto Ferito un 20enne

Scontro fra due utilitarie: un giovane finisce al Pronto soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 14,30 nell’incrocio fra la strada provinciale 61 montottonese e la strada provincia nuova che immette lungo la Valdete, l’impatto è stato molto violento e gli automobilisti di passaggio si sono subito mobilitati per prestare i primi soccorsi. Sul posto i sanitari del 118, i volontari della Misericordia di Montegiorgio e i carabinieri della Compagnia di Fermo anche per valutare la dinamica dello scontro. Due donne a bordo di una delle vetture hanno riportato qualche lieve escoriazione. Il 20enne alla giuda della seconda vettura invece è stato trasferito al Murri per controlli.