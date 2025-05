Scoperta la targa, la Sala degli Artisti ricorderà così Vito Lauri

Ora la targa c’è, in una parete a destra del foyer. La Sala degli Artisti ricorderà così Vito Lauri che al cinema piccolo e grande, che sia edificio o insieme delle arti, ha dato molto. L’amministrazione comunale ha approvato (fu nostra la richiesta), Andrea Cardarelli il gestore ha acconsentito di buon grado, la famiglia Lauri ne è rimasta gratificata. In quella che era la Cappella della Confraternita degli Artigiani s’è ritrovato tutto il mondo culturale che con Lauri aveva rapporti. La signora Daniela Strappa, moglie di Vito, saluta tutti all’ingresso, stringe mani, abbraccia gli amici. Con il dr Paolo Foglini mi allontano un po’ ed entro in sala. Sullo schermo c’è una bella foto di Vito, in bianco e nero, come bianco e nero sarà il breve video più tardi proiettato. È talmente realistica che mi sembra di vederlo, Vito, ciondolare la testa, come faceva quando qualcosa non lo convinceva fino in fondo. Mai un tono di voce alto, mai una frase aggressiva. Vito era un uomo buono e intelligente, e capace di darsi senza pretendere. È il momento della targa. Si torna al foyer. Ci sono il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore alla cultura Micol Lanzidei. Il panno rosso scende ed ecco la scritta per Vito. Un prolungato applauso. Entriamo tutti in sala. Le vecchie poltrone comodissime, color ocra, che costarono un occhio della testa (ma il cav Walter Perugini che appoggiò la realizzazione della Sala degli Artisti ripeteva che prima di tutto lo spettatore deve star comodo), non ci sono più. Cardarelli le ha sostituite con delle nuove ma altrettanto comode e dal bel design. È proprio Cardarelli ad iniziare. Chiama il sindaco al microfono. Calcinaro dice poche parole, ricorda Vito e l’impegno che lo contraddistingueva, parla di troppe targhe a Fermo per personaggi antichi e quindi dell’opportunità di nuove figure. Ecco che interviene il figlio di Vito, Vittorio. Legge per essere sicuro di non emozionarsi troppo e poi bloccarsi. Dice del babbo, delle sue passioni, del suo spirito avveniristico. Marco suo fratello fa cenno di sì con la testa. È la volta ora di Daniela. Ringrazia tutti a partire dall’amministrazione comunale. È ancor più commossa. Ora un pezzo della sua famiglia resterà lì su di un muro. Il video è breve, efficace, è un viaggio a Parigi. Poi una canzone e una nostalgia. Si torna al foyer per un brindisi. Alla salute, Vito! Tutto perfetto, manca solo un passaggio: quello sul regista Kiarostami. Uno dei tuoi grandi amori.

Adolfo Leoni