Scoperto bazar della droga Un’auto abbandonata deposito di centinaia di dosi

di Fabio Castori

Utilizzavano un’auto in disuso come deposito di cocaina, eroina e hashis. Sostanza confezionata e pronta per essere spacciata ogni qual volta qualcuno chiedeva una o più dosi. Un’idea ’geniale’ se non fosse stato per il fiuto dei cani antidroga, che hanno permesso alla polizia di scoprire il bazar della droga e di identificare il proprietario dell’auto che ha dichiarato di averla data in uso ad altre persone.

Il blitz è stato messo a segno Lido San Tommaso durante un servizio interforze, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori lungo la costa fermana, a cui hanno preso parte la polizia, il Reparto prevenzione crimine di Pescara, i carabinieri e la Guardia di Finanza. Sono state proprio le unità cinofile delle Fiamme Gialle di Fermo, che stavano perlustrando il litorale fermano, a scovare a Lido San Tommaso l’auto parcheggiata all’interno della quale erano contenute dosi di diverse sostanze stupefacenti, pronte per essere acquistate dai ’clienti’ del fine settimana. Considerato che i cani antidroga erano stati fortemente attirati da quella vettura, i poliziotti hanno fatto immediatamente scattare gli accertamenti al termine dei quali è emerso che il veicolo non era marciante. La circostanza ha insospettito ulteriormente gli agenti i quali, dopo ulteriori verifiche, hanno rintracciato il proprietario e chiesto l’apertura della vettura per procedere alla perquisizione, ma senza successo, in quanto il padrone dell’auto ha dichiarato di non essere in possesso delle chiavi e che il veicolo era nella disponibilità di altri. A quel punto è stato richiesto l’intervento del personale specializzato che ha proceduto all’apertura dell’auto.

All’interno del veicolo i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio ’bazar della droga’: la vettura infatti era ’carica’ di dosi di hashish, eroina e cocaina, per un totale di 300 grammi. Le sostanze erano suddivise, confezionate e pronte per essere vendute. In particolare vi erano 74 stecche di hashish, 122 dosi, già preparate e termosaldate, di cocaina, 206 dosi di eroina. Le indagini svolte dagli investigatori della questura hanno permesso di accertare che l’auto era un vero e proprio deposito della droga. La vettura, per questo motivo, è stata sequestrata. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a risalire all’identificazione degli spacciatori che utilizzavano il veicolo per i traffici di sostanza stupefacente.