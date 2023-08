Scoppia il caro libri In prima superiore si sfiorano i 400 euro

C’è la benzina che aumenta, poi generi alimentari, bollette che e tutte le piccole grandi incombenze di ogni giorno. A settembre arriva puntuale anche la botta dei libri di scuola. Colpa del rincaro dei costi della carta, con i margini di guadagno per i librai sempre più ridotti. Per i negozi di quartiere c’è anche la concorrenza dei grandi centri commerciali e dell’on line che promettono sconti e buoni spesa, il risultato è che nei prossimi giorni ci si dovrà muovere con la lista alla mano, alla ricerca del risparmio possibile. Le stime nazionali spiegano che dal 2019 ad oggi la spesa media per un primo superiore, esclusi i dizionari che per il latino e il greco spostano di 200 euro, si è passati da 340 euro e 360, con un aumento di circa l’8 per cento. Al liceo classico la media è di 370 euro, allo scientifico di 380, per gli istituti tecnici gli aumenti sfiorano addirittura il 15 per cento per i libri specifici. Gli insegnanti tentano di far quadrare i conti per non sforare i tetti di spesa, i dirigenti sottolineano che si finirà per chiedere di prendere meno libri per non pesare sulle famiglie. Un li bro di greco è arrivato a costare il 33 per cento in più rispetto allo scorso anno, superando i 30 euro, lo stesso vale per i libri di matematica, meno costano i testi di educazione motoria e religione che gli insegnanti consigliano soltanto e che pochi comprano davvero. I dirigenti sottolineano che il tetto di spesa imposto dal ministero è fermo da decenni, mentre i prezzi dei libri salgono, dunque è necessario sostenere le famiglie, per garantire davvero a tutti il diritto allo studio che non può essere un privilegio di chi può. Per i librai i rincari potrebbero essere ancora più pesanti, se non fosse che sono proprio loro a rimetterci riducendo i guadagni e dunque anche la possibilità di fare sconti alla clientela.

La soluzione è sempre la stessa, affidarsi ai testi usati, con un po’ di fortuna si possono trovare libri in ottime condizioni, per esempio da undici anni c’è lo spazio per lo scambio di libri, quest’anno allestito all’oratorio della chiesa di San Domenico, tutti i giorni dalle 18:30 alle 20:30; giovedì 24 e 31 agosto fino alle 23, e alla Nuova Falegnameria a Montegiorgio, dal lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 20:30. Si può passare di qui fino al 17 settembre, per vedere se c’è qualche occasione e se si trova il modo per risparmiare un po’, per un progetto nato dall’associazione Libera libri con Gaia Capponi, proprio per trovare un punto di incontro tra gli studenti di ieri e di domani. Nel conto c’è anche il materiale di cartoleria di cui tenere conto, lo studio di Assoutenti parla anche di qui di incrementi del 9,2 per cento, con almeno 50 euro in più da spendere per penne, quaderni e diari. Il conto finale parla di un miliardo di euro l’anno per le famiglie italiane, per tutti il consiglio di evitare le mode del momento, provare a non seguire i consigli degli influencer più in voga, puntare sulla qualità e raccomandare ai ragazzi di studiare tanto, non è il caso di ripetere l’anno che poi la spesa sale ancora.

a.m.