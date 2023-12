Scoppia la bagarre sul nuovo palazzetto

Per la maggioranza, essere arrivati a ridosso della pubblicazione del bando di appalto integrato (entro fine anno per progetto esecutivo e lavori) per l’agognato completamento dell’incompiuta per eccellenza: il palazzetto dello sport, il cui costo tocca sfiora i 7milioni di euro e richiede la contrazione di un mutuo di 1 milione di euro, rappresenta un passaggio assolutamente storico per la città.

Per la minoranza di Avanti Montegranaro, invece, questa è la cartina di tornasole di una amministrazione che non ha un progetto chiaro e che preferisce contrarre un mutuo per il palas per soli 1000 posti, mentre non l’ha fatto quando si trattava di costruire la nuova scuola media, preferendo rinunciare a 3 milioni di euro di finanziamento statale, anziché integrarli con somme proprie. Posizioni fortemente contrapposte che hanno trovato sfogo in una accesa bagarre in consiglio.

"Siamo stati costretti, avendo la Bombonera inagibile, a buttarci a capofitto sul progetto del nuovo palas" ha esordito l’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati. Regione e governo hanno stanziato 5,8 milioni: 3,8 milioni dalla Regione, 500mila euro del fondo di progettazione del Ministero dell’interno, 1,5milione dal Ministero dello sport. "Abbiamo dovuto ricorrere a un mutuo flessibile di 1 milione di euro: abbiamo due anni per rinunciare in tutto o in parte a quella somma che oggi serve per partire con l’appalto ma che crediamo non verrà spesa per il palas" ha aggiunto, spiegando che, attraverso operazioni col Gse "da qui a qualche mese avremo quel milione di euro". Come sarà il palazzetto? "Abbiamo deciso di realizzarlo su 3mila mq (ne restano 700mq per un ampliamento successivo) con strutture fisse per 1560 posti. Abbiamo lo spazio per ulteriori 1000 posti per tribune retrattili. Con un secondo stralcio si potranno aggiungere altri 1000 posti. Abbiamo progettato una struttura per 1500 posti, di cui utilizzabili sono solo 1000 anche in Silver con deroga".

"Si è scelto di contrarre 1 milione di euro di mutuo per un palazzetto di quasi 7milioni di euro per ospitare appena 1000 persone. Lo stesso mutuo che la maggioranza non ha voluto contrarre per riavere una scuola nuova e funzionante, adducendo quella volta valutazioni che stavolta non sono state fatte. Per la scuola c’era un problema di utenza, mentre per un palazzetto da mille posti la questione non si pone. Nessuna risposta sulla sostenibilità dell’opera, né con quali fondi la manterremo".

