Scorribanda in ospedale: a processo

Si era barricato dentro una stanza, aveva impugnato una siringa sporca di sangue e degli aghi infilati nella mano come un tirapugni, poi aveva messo sotto scacco il Pronto soccorso. Il protagonista della scorribanda, un 47enne di Porto San Giorgio è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico o di pubblica utilità.

Il processo ha preso il via con la testimonianza dei carabinieri intervenuti sul posto per riportare la situazione alla calma ed è stato aggiornato alla prossima udienza per l’audizione dei medici e paramedici presenti al pronto soccorso quella mattina del giugno 2021. Subito l’allarme lanciato dagli operatori sanitari, i carabinieri della stazione di Fermo e del Radiomobile erano stati costretti ad intervenire al Pronto soccorso del Murri, poiché il 47enne, originario di Porto San Giorgio e noto come assuntore di stupefacenti, si era barricato in una stanza del presidio ospedaliero, minacciando tutti i presenti con una siringa intrisa di sangue e stringendo nelle dita dell’altra mano, a mo’ di tirapugni, alcuni aghi. Il suo atteggiamento era proseguito anche dopo l’intervento degli uomini dell’Arma fino a quando, una volta posta l’area in sicurezza e approfittando di un attimo di disattenzione da parte dell’uomo in stato di alterazione psicofisica, i carabinieri erano riusciti a sopraffarlo e a renderlo inoffensivo, impedendo così che il 47enne potesse arrecare danni a sé stesso e a terze persone.

Grazie al tempestivo e ben calibrato intervento dei militari dell’Arma, l’uomo era stato poi trasferito, in sicurezza, presso il reparto psichiatria dell’ospedale, per essere sottoposto alle terapie del caso. Per lui, ovviamente, immediata era scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura.

fab. cast.