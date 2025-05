Screening alla tiroide, torna l’iniziativa del Rotary club

Torna, domani, per il 13° anno consecutivo, la pregevole iniziativa promossa dal Rotary Club di Montegranaro, presieduto da Primo Alfredo Medori, dedicata alla prevenzione nelle scuole, con la possibilità di screening gratuiti per la tiroide. Principali destinatari del progetto Ti-Rotary sono gli alunni delle terze medie, previa autorizzazione dei genitori. L’ecografia tiroidea consente di monitorare la funzionalità e la morfologia della tiroide in una fascia d’età in cui avvengono i maggiori cambiamenti ormonali. Gli alunni saranno sottoposti a una ecografia grazie ad una strumentazione fornita come sempre con grande disponibilità da Luigi Parmegiani, mentre l’équipe medica di alto livello che effettuerà gli esami è composta dai dottori Luigi Taccari e Jarno Morbiducci. Una volta in possesso dei risultati dello screening, questi saranno consegnati ai genitori.