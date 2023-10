Screening cardiologico ad Amandola nell'area montana: 360 esami effettuati

Quattro giorni di screening cardiologico per la popolazione dell’area montana: molto interessanti i risultati dell’iniziativa voluta, ad Amandola, dall’Associazione ’Amici del cuore del Fermano’ in collaborazione con l’Ast di Fermo, il Comune di Amandola e il centro sociale ’Mandorlo d’argento’.

Numerosa e oltre le aspettative l’adesione dei cittadini, desiderosi di controllare lo stato di salute del loro cuore. Sono stati effettuati ben 360 elettrocardiogrammi gratuiti con controllo della pressione e della saturazione polmonare. Una media di novanta esami per ognuno dei quattro giorni dedicati allo screening: un lavoro enorme, eseguito con perfetta organizzazione, ordine e professionalità, senza disfunzioni o ritardi rispetto agli appuntamenti accordati.

L’elevata partecipazione - secondo i promotori - è la dimostrazione di una grande richiesta di servizi sanitari pubblici, in questo caso cardiovascolari, nelle zone dell’entroterra che si spera di poterla soddisfare tempestivamente e completamente con la ormai imminente apertura del nuovo ospedale di Amandola. L’Associazione ’Amici del cuore’ ringrazia la Ast di Fermo - per il patrocinio, il supporto tecnico e l’autorizzazione data al personale infermieristico senza il quale l’iniziativa non si sarebbe potuta svolgere - e il centro sociale ’Mandorlo d’argento’ per l’ospitalità fornita. Un ringraziamento particolare va all’infermiera coordinatrice Alessandra Peroni e alle sue colleghe Luigina Bruni, Sara Cozzi, Franca Innamorati, Antonella Marcozzi, Mirela Silvia Tirlie e Sara Tonti (nella foto) per la loro professionalità e lo spirito di sacrificio e solidaristico profuso gratuitamente nel loro tempo libero, anche festivo. Infine, l’associazione rivolge un ringraziamento particolare al suo presidente onorario, dottor Piero Capone, ex primario di Cardiologia dell’ospedale di Fermo, che con grande abnegazione, impegno e professionalità ha refertato i tantissimi elettrocardiogrammi, fornendo anche utili informazioni e consigli ai pazienti.