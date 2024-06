Screening gratuiti: toccata quota 255

Si è concluso il ciclo di screening gratuiti per il progetto di prevenzione del tumore ai testicoli, curato dalla Lilt di Fermo, un impegno che ha visto la collaborazione delle scuole e delle realtà sportive del territorio. Obiettivo è garantire attenzione ai ragazzi che raramente si rivolgono ad un urologo per controlli e consigli, nei giorni scorsi con la storica e prestigiosa Sport atletica Fermo si è conclusa la prima tranche di ecografie testicolari gratuite. Il responsabile della Lilt Federico Costantini spiega: "Abbiamo raggiunto con grande soddisfazione il traguardo di 255 screening gratuiti, è un passo importante verso il nostro obiettivo per il 2024, 500 ecografie totali. Siamo orgogliosi di aver concluso questa prima fase di screening con l’Atletica Fermo, società sportiva di grande valore storico per il territorio. La collaborazione con le società e con le scuole è stata fondamentale per il successo di questa iniziativa che sta sensibilizzando un numero crescente di giovani sull’importanza della prevenzione", conclude Costantini. Le attività di screening per la prevenzione del tumore ai testicoli e delle patologie urogenitali riprenderanno a settembre, con la riapertura delle attività sportive e degli istituti scolastici. Un ringraziamento va a tutti i partner istituzionali e privati che hanno permesso di portare avanti il progetto; Ast di Fermo, la Provincia, il Comune, Domus Aurea, l’Ipsia Ricci e l’IISS Urbani, a tutte le società sportive, ai medici e volontari Lilt".