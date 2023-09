Screening gratuito dal 5 all’8 ottobre

Si celebra oggi la giornata mondiale del cuore, occasione ideale per l’associazione Amici del cuore di Fermo per portare avanti una nuova campagna di screening gratuito, a coinvolgere una parte del territorio fermano che merita particolare attenzione, la montagna. Dal 5 all’8 ottobre, ad Amandola, si potranno effettuare elettrocardiogramma gratuiti, con la misurazione della pressione e della saturazione, per capire se ci sono problematiche al cuore, un impegno grande che l’associazione copre grazie all’aiuto dell’azienda sanitaria territoriale, come spiega la direttrice sanitaria, Simona Bianchi: "Abbiamo colto con favore l’iniziativa dell’associazione per un momento che sarà bello e importante, per collegarci ad un’area anche geografica delicata e complessa che cui va garantita equità delle cure". Stavolta lo spazio sarà quello dell’ex pretura di Amandola, la speranza è che le prossime edizioni si possano fare al nuovo ospedale: "Il nostro ospedale è in fase finale – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – credo che sia un onore e un piacere per tutti sapere che riapriremo presto". . L’organizzazione logistica è del centro sociale Mandorlo d’argento, il 5 e il 6 gli esami saranno di pomeriggio, dalle 14 alle 20, il 7 e l’8 ottobre anche dalle 9 alle 12. Per prenotare occorre chiamare i numeri 3397399614 o 3398526126.