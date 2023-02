Screening gratuito dell’Ast su 200 fermani

Una fotografia dello stato di salute dei fermani, per lavorare davvero sulla prevenzione. L’Azienda sanitaria territoriale di Fermo partecipa al ‘Progetto cuore’, iniziativa coordinata dall’Istituto superiore di Sanità e promossa dal Ministero della salute. La nuova indagine, avviata quest’anno, intende valutare la distribuzione dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili e la prevalenza di alcune condizioni di rischio come ipertensione arteriosa, obesità, ipercolesterolemia, diabete, favorendo l’individuazione degli ambiti in cui più occorrono strategie di prevenzione, diagnosi ed assistenza.

Il Comune di Fermo figura tra le città prescelte per partecipare a questa indagine. Sono stati inviati, ed arriveranno a giorni a domicilio di 200 cittadini, gli inviti a partecipare, la raccomandazione è per una partecipazione massiccia e convinta, per prendersi cura di sè ma anche per un impegno collettivo di studio e di prevenzione.

I destinatari di questa comunicazione sono stati selezionati casualmente tra la popolazione residente, in una fascia di età compresa tra 35 e 74 anni. Chi verrà invitato all’indagine sarà sottoposto gratuitamente ad alcuni esami, come misurazione di pressione, peso, altezza, prelievo di sangue, analisi urine. Saranno inoltre compilati appositi questionari per la raccolta di informazioni sugli stili di vita.

Chi riceverà la lettera d’invito si potrà prenotare per l’appuntamento alle visite, che si terranno al Dipartimento di prevenzione dell’Ast Fermo. Chi partecipa dunque potrà controllare le proprie condizioni di salute e contribuirà ad un’azione di monitoraggio della popolazione, tesa ad individuare le cause delle patologie e fotografare lo stato di salute della cittadinanza adulta.

a. m.