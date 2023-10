Screening gratuito, mostre, fiera e tanto altro nel giorno del patrono

L’intera giornata di domani, giorno di San Serafino, in città sarà dedicata alla tradizionale fiera del patrono, promossa dall’amministrazione comunale. Un appuntamento che, da sempre, rappresenta una occasione di partecipazione e di incontro per i cittadini montegranaresi, ma che richiama anche tanti visitatori. Le bancarelle di ambulanti e produttori alimentari e non, saranno dislocate tra viale Gramsci, largo Conti, Piazzale San Serafino, ma anche lungo le principali vie del centro città. In piazza Mazzini, ancora una volta, lo spazio sarà dedicato a ‘Bimbi in Piazza’ e, dunque, ai più piccoli che, dalle ore 15 in poi, potranno divertirsi con i tanti giochi del ludobus e trascorrere un piacevole pomeriggio di festa. Come sempre non mancheranno gli spazi riservati alle associazioni di volontariato che ne approfitteranno per far conoscere la loro attività e per sensibilizzare la gente ad iscriversi e a dare un proprio contributo a titolo volontario. All’interno della fiera, tra bancarelle e gazebo sarà anche possibile trovare il camper del Rotary Club di Montegranaro il cui presidente, Roberto Scendoni, e gli associati hanno voluto confermare lo screening ecodoppler carotideo gratuito, per quanti vorranno approfittare dell’occasione: gli esami saranno eseguiti dal mattino fino alle 13 con il dottor Jarno Morbiduccci e la dottoressa Paola Clementi, mentre dalle 14,30 alle 18,30 con il dottor Demetrio Postacchini. Si intitola ‘C’era una volta un paese’, invece, la mostra fotografica che ritrae la città e la sua gente promossa dall’associazione Città Vecchia, nella sede in via Garibaldi (ingresso libero, 10,30-12,30 e 16,30 -19). La giornata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa e la solenne processione con l’Urna del Santo patrono accompagnata dalla banda musicale Omero Ruggieri e con l’estrazione della lotteria in Piazza San Serafino.

m.c.