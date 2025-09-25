Screening metabolico gratuito. Prevenzione in piazza Matteotti

La prevenzione scende in piazza. Domenica 5 ottobre, dalle ore 9 alle 18.30, piazza Matteotti si trasformerà in un punto di riferimento per la salute grazie alla "Giornata di screening metabolico gratuito" promossa dall’associazione tutela diabetici comprensorio Fermano Odv insieme alla Fand, la Federazione delle associazioni italiane di diabetici. Un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione e ai controlli, aperta a tutti i cittadini, con la possibilità di sottoporsi gratuitamente a misurazioni importanti per la prevenzione delle malattie metaboliche.

Sotto la guida del medico presente, sarà infatti possibile controllare la glicemia e il colesterolo attraverso prelievi capillari e monitorare la pressione arteriosa, tre indicatori fondamentali per la salute quotidiana. L’iniziativa non si limita agli esami: durante la giornata sarà distribuito materiale informativo per conoscere meglio il diabete, le sue complicanze e soprattutto i comportamenti utili per prevenirlo. Una malattia sempre più diffusa che, se diagnosticata e affrontata per tempo, può essere tenuta sotto controllo con stili di vita corretti e una costante attenzione ai valori metabolici.

Il messaggio che arriva dall’associazione è chiaro: la salute non va mai data per scontata, e controllarsi regolarmente è il primo passo per vivere meglio e più a lungo. Non a caso lo screening è rivolto a tutta la popolazione, senza distinzioni di età. Piazza Matteotti, cuore pulsante della città, diventa così luogo d’incontro non solo sociale ma anche sanitario, dove la comunità si ritrova per prendersi cura di sé. Un appuntamento che unisce prevenzione, informazione e solidarietà, con la convinzione che investire nella salute di oggi significhi garantire un futuro più sereno per tutti.