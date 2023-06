Screening senologico per cento donne in attesa

Ieri e oggi, quinto appuntamento di screening senologico rivolto alle donne in lista d’attesa dal mese di aprile: l’iniziativa è della Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) di Fermo, che sta proseguendo la capillare attività di prevenzione del tumore al seno, forte della collaborazione posta in essere col centro diagnostico ‘La Fenice’ di Porto Sant’Elpidio. Complessivamente, toccano quota 100 le donne di età compresa tra i 40 e i 50 anni che hanno usufruito, a titolo gratuito, di una mammografia ed ecografia con personale tecnico e medico specializzato, usufruendo di apparecchiature all’avanguardia messe a disposizione da ‘La Fenice’ e della successiva visita senologica presso l’ambulatorio Lilt di Porto Sant’Elpidio, del dottor Luigi Acito (Oncologia del Murri). Queste due giornate riservate a donne già in lista d’attesa, vanno ad aggiungersi a quelle svolte in precedenza e destinate al personale didattico del polo ‘Urbani’ e alle lavoratrici delle forze dell’ordine della provincia di Fermo. E’ riservata a donne in lista d’attesa da aprile anche la data del 1 luglio, per visite dermatologiche gratuite del dottor Lorenzo Morresi (Inrca di Fermo), sempre presso l’ambulatorio Lilt.