Screpante presidente degli avvocati fermani

Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Fermo cambia presidente, ma non cambia pelle. I consiglieri eletti, molti di loro riconfermati rispetto allo scorso mandato, hanno votato infatti all’unanimità Fabiana Screpante come nuovo presidente. Stesso discorso per Francesco Nigrisoli nominato segretario, Achille Castelli nominato tesoriere e Alessia Capretti nominata delegata al comitato pari opportunità. L’avvocatessa Screpante, è stata l’unica donna ad essere stata votata alla guida dei vari Consigli dell’Ordine in tutto il distretto delle Marche, in cui sono presenti ben sei Fori: Fermo, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino. "Sarà un Consiglio ’in continuazione’ – spiega la neo presidente Screpante – in quanto abbiamo lavorato tanto negli anni precedenti e il consenso ricevuto dimostra che c’è interesse da parte dell’avvocatura ad avere un Consiglio efficiente e dalla parte degli addetti ai lavori. Il nostro obiettivo è quello di agevolare una professione che sta diventando sempre più difficile. Ringrazio il presidente uscente, Stefano Chiodini, che fino a pochi giorni fa ha guidato il Consiglio, dando spazio a tutti i consiglieri e facendoli crescere attraverso un cammino parallelo al suo. L’esperienza acquisita in questo periodo, unitamente alle validissime ’nuove entrate’, ci permetterà di continuare, a partire da domani, il percorso del quale è già stata tracciata la strada dal precedente Consiglio dell’Ordine". Screpante parla poi delle prorità: "E fin da subito ci metteremo al lavoro su quella che oggi rappresenta la priorità assoluta, ovvero la nuova e imminente riforma della Giustizia".

Sono undici i consiglieri eletti, compresi i quattro che sono stati votati per ricoprire i ruoli istituzionali del Consiglio dell’Ordine. Questi i nomi e le preferenze: Fabiana Screpante con 305 voti 305; Alessia Capretti con 205 voti; Francesco Nigrisoli con 185 voti; Andrea Agostini con 181 voti; Achille Castelli con 168 voti; David Andrea Ciarrocca con 163 voti; Stefano Girotti Pucci con 150 voti; Barbara Toce con 105 voti; Stefania Bastiani con 95 voti; Michele Ferrini con 83 voti; Paola Bertolotti con 72 voti.

Fabio Castori