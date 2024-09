Scritte per Osama sui muri del tribunale: identificati gli autori

Ora è ufficiale: hanno un nome e un volto i quattro giovani autori delle scritte fatte la notte del 7 settembre, sulle mura del palazzo di Giustizia di Fermo e a Lido Tre Archi che riportavano contenuti come "Osama Rip", "Giustizia per Osama"; "Rip Osama Jedi giustizia solo 3 mesi". I quattro (come anticipato dal nostro giornale) sono tutti magrebini e volti già noti alle forze dell’ordine perché dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati smascherati dalla polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Fermo. Come detto le scritte erano state rinvenuto davanti sulle mura perimetrali del tribunale e altre di analogo contenuto erano comparse successivamente nel quartiere di Lido Tre Archi, nei pressi di via Aldo Moro. I poliziotti avevano immediatamente ricollegato le scritte ad un episodio di sangue verificatosi nel cuore di Porto Sant’Elpidio il 30 maggio, a seguito del quale, a causa di una violenta lite tra nordafricani, era stato ucciso a coltellate Jeddy Osama, il 23enne elpidiense di origini marocchine.

Ricevuta la notizia dell’imbrattamento la mattina dell’8 settembre, gli uomini della questura erano intervenuti presso i luoghi dove erano state effettuate le scritte e, grazie alla comparazione tra le numerose sequenze di immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli ulteriori spunti investigativi acquisiti, è stato possibile identificare gli autori degli imbrattamenti, ossia il gruppo di quattro stranieri, già noti alla polizia perché dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Determinante nell’identificazione dei soggetti è stato il controllo effettuato dai poliziotti della squadra volante nei pressi di Lido Tre Archi sue giovani sospettati di avere commesso gli imbrattamenti nel centro cittadino. Grazie all’impegno profuso dagli uomini della questura di Fermo è stato possibile risalire agli autori delle scritte per le quali si sta provvedendo alla eliminazione.

