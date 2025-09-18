Scuola a Cascinare, Calcinari ci prova

Il sindaco Gionata Calcinari lo aveva annunciato già in sede consiliare: il finanziamento di 1,2 milioni di euro per l’intervento di messa in sicurezza della scuola primaria ‘San Giovanni Bosco’ a Cascinare con la manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico era stato perso per un errore procedurale, ma la pratica non era del tutto compromessa. "C’è la possibilità di ripresentare la richiesta per il finanziamento in risposta ad un nuovo bando, identico nei contenuti, al quale intendiamo partecipare riproponendo la richiesta di finanziamento> aveva detto. Un bando che scadeva il 15 settembre e, ieri la conferma, "sì, abbiamo ripresentato la richiesta" ha confermato il primo cittadino.

Unica differenza con la strada tentata dalla precedente amministrazione, nella richiesta di finanziamento non è stato inserito anche il ponte Squadroni (sull’Ete Morto, a Bivio Cascinare) come avvenuto in precedenza, "perché per il progetto esecutivo servono 3,5 milioni di euro, mentre il fondo finanzia fino a 1,2 milioni di euro" la precisazione. Insomma, per il ponte si attenderanno tempi migliori ma intanto i nuovi amministratori hanno preferito comunque cogliere l’occasione del bando ministeriale per inserire altre opere, ritenute altrettanto urgenti e necessarie.

Nello specifico, le richieste allegate riguardano il rifacimento del muro sulla centrale elettrica della frazione Luce, intervento per il quale si tratta di contrastare il rischio idrogeologico e, per lo stesso motivo, la sistemazione di alcuni fossi per salvaguardare l’incolumità di alcune abitazioni che si trovano proprio a ridosso e che possono subire le conseguenze di una erosione in corso, continua e anche consistente degli argini. "Anche in questo caso parliamo di interventi che riteniamo necessari e improrogabili viste le condizioni in cui verso questi fossi" aggiunge Calcinari.

A questo punto, si tratta di attendere le tempistiche del bando, contando che i finanziamenti vengano intercettati per mettere mano a situazioni, quelle della scuola primaria di Cascinare in primis, che hanno necessità di un intervento di manutenzione. Diverso il discorso per il piccolo ponte Squadroni per il quale i finanziamenti andranno cercati altrove e chissà che non arrivino novità su questo fronte, dal tracciato della famosa bretella che dovrà collegare il casello dell’A14 di Civitanova e la superstrada Val di Chienti con la provinciale Fratte e la SS16.

Marisa Colibazzi