Scuola Aladino-Pennesi, la giunta a caccia di fondi

L’amministrazione comunale continua a ricercare le opportunità di risorse date da bandi ministeriali, europei e regionali. Nei giorni scorsi si è inviata la partecipazione al bando del Ministero dell’Interno per "opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" con interventi per un importo massimo di 5 milioni di euro. Si è scelto di candidare a finanziamento l’adeguamento sismico della scuola infanzia e primaria Aladino-Pennesi, per un importo di 3,5 milioni. Il Comune partecipa anche per due ulteriori interventi: la regimazione delle acque chiare del sottopasso di Via Canada, per un importo di euro 400.000 e il rifacimento di alcuni tratti stradali in aree urbane per un milione di euro. Si tratta di interventi che rispondono all’obiettivo di valorizzare, razionalizzare e riqualificare il patrimonio di edilizia pubblica della città, a partire da quello scolastico e per la messa in sicurezza del territorio. La scuola Aladino-Pennesi è già oggetto di lavori di efficientamento energetico, mediante sostituzione di infissi, nonché interventi di isolamento e impermeabilizzazione della palestra e della segreteria. Si è lavorato per intercettare tutte le risorse possibili per svolgere opere di manutenzione straordinaria, inserendo l’investimento nel piano triennale delle opere pubbliche, al pari dei lavori programmati per le scuole primarie De Amicis e Rodari.

"Ci auguriamo di centrare questo finanziamento – le parole del sindaco Massimiliano Ciarpella - Realizzare quest’opera si inserirebbe in un consistente programma di ammodernamento delle scuole. Non dimentichiamo la somma di altri 1,4 milioni, o ttenuta di recente per far ripartire il cantiere della nuova Collodi al quartiere Corva, il milione investito per la palestra-tensostruttura alla media Marconi, i lavori che procedono per il nuovo nido di via Milano, dove abbiamo aggiunto 200mila euro al finanziamento Pnrr. A questo si aggiungono i vari interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico già realizzati in altri plessi, come le scuole primarie Martiri a San Filippo e Mercantini a Cretarola".