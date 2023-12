Scuola Bacci, deciso per il trasloco degli alunni

Dove trasferire gli alunni della primaria ‘Mazzoni’ e della secondaria di primo grado ‘Bacci’ durante i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico? Ad oggi risulta che la decisione è stata presa dall’amministrazione Pignotti: gli alunni della primaria saranno spostati nei locali del Palazzo Bartolucci, mentre le scuole medie saranno sistemate nei moduli abitativi dislocati nell’area di via Fontanelle. Curioso che a dare notizia di questa decisione sia stato, via social, il consigliere Gionata Calcinari (Fd’I), con annessa polemica sulla non partecipazione attuata dall’amministrazione. "La cosa grave – commenta Calcinari – è che avevamo chiesto, anche in consiglio, di portare la questione all’attenzione delle famiglie e gli amministratori si erano impegnati in tal senso". Altrettanto curiosa è parsa, ieri mattina, la quasi concomitante pubblicazione sulle pagine social istituzionali dell’ente, dell’annuncio di una assemblea pubblica per presentare il progetto della nuova scuola ‘Bacci’ fissata per il 12 dicembre, ore 21,30, al teatro ‘Cicconi’.

Un post che ha suscitato la reazione risentita di genitori che recriminavano di non essere stati preventivamente coinvolti sulle scelte per la scuola e che non vedevano l’utilità di un incontro pubblico convocato a cose fatte. La delibera per la delocalizzazione della popolazione scolastica è stata approvata in giunta, in tempo utile per consentire all’amministrazione di presentare la richiesta di accesso ai contributi di un bando ministeriale specifico per coprire le spese di locazione di immobili in cui trasferire gli alunni per la durata dei lavori (finanziati con iniziali 11,4 milioni di euro, ora lievitati a circa 12,4 milioni in seguito all’adeguamento dei costi). Nella richiesta (sempre che venga accettata), il Comune prevede 3.300 euro al mese (per 40mila euro annui) per la locazione dei locali di Palazzo Bartolucci di proprietà delle Suore della Riparazione, e 21mila euro al mese (250mila euro annui) per l’affitto di moduli abitativi. "Ma non sono state previste alternative per cui se il Comune non intercetta questi contributi, come farà a far fronte a queste spese? Non sarebbe stato meglio prevedere un piano B? Né sono stati previsti, al momento, – conclude il consigliere Pd, Fabiano Alessandrini – soldi per le opere di urbanizzazione nel sito iun cui saranno posizionati i moduli abitati".

Marisa Colibazzi