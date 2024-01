Scuola Bacci, oltre un milione per delocalizzare il complesso

Ancora le scuole in primo piano a partire dalla nuova collocazione della popolazione scolastica della ‘Bacci’ durante i lavori, finanziati con il Pnrr. La palestra attigua sarà ricostruita con fondi del post sisma. Nel corso della seduta consiliare sono state anche fornite cifre, 125mila euro, necessarie nel Palazzo Bartolucci dove saranno collocate le classi della primaria ‘Mazzoni’ e per i cui locali il Comune ha trattato con le Suore della Riparazione (proprietarie dell’immobile) per una locazione di 6 anni, rinnovabili per altri sei: un lasso di tempo che ha suscitato non pochi timori e perplessità nelle famiglie anche se l’amministrazione ha fatto capire che, l’intento è di cominciare a mettere piede in quell’immobile che, pur essendo privato, ha destinazioni vincolate al pubblico, forse pensando a futuri utilizzi. Hanno fatto storcere il naso alla minoranza i ‘soli’ 50mila euro previsti per le opere di urbanizzazione necessarie in zona Fontanelle dove saranno collocati i moduli abitativi che accoglieranno gli studenti delle scuole medie. Una cifra ritenuta insufficiente dalla minoranza. Intanto, l’impegno economico che il Comune si appresta a sostenere per delocalizzare le scuole durante i lavori sale a circa 1,2 milioni di euro: per la locazione dei locali di Palazzo Bartolucci 3.300 euro al mese per 40mila euro annui (per 6 anni) che, aggiunti ai 125mila euro per lavori, fanno 365mila euro; 21mila euro al mese (250mila euro annui per tre anni) per la locazione dei moduli abitativi cui vanno aggiunti i 50mila euro di lavori, per complessivi 800mila euro. Sempre sperando che arrivino sostegni per le operazioni di locazioni dall’apposito bando ministeriale.

m.c.