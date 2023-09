Scuola Bacci, un rebus il trasloco degli studenti

Decisioni su dove delocalizzare gli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado della Bacci (dovrà essere demolita e ricostruita con fondi del Pnrr) ancora non ne sono state prese ma "ci siamo dati una linea d’azione e siccome entro la fine del mese sarà espletata la gara d’appalto e conosceremo la ditta, a quel punto avremo dati certi e potremo programmare riunioni con la scuola e con tutti i soggetti che ruotano intorno a quel mondo" ha dichiarato il sindaco Alessio Pignotti intervenendo in consiglio comunale, in risposta alle sollecitazioni della minoranza. Sollecitazioni scaturite dal fatto che nel Documento Unico di Programmazione sono state inserite le spese (240mila euro per il 2024 e 320mila per il 2025) per il noleggio dei moduli in cui delocalizzare parte degli studenti della ‘Bacci’. "Significa che avete già deciso? - la domanda di Fabiano Alessandrini (Pd) – perché se così fosse, non mi sembra siano state previste somme per le opere di urbanizzazione (asfaltatura, fognature, allacci, etc) dell’area di 4-5mila mq, in cui collocare i moduli. E si prospettano cifre importanti". "L’area individuata – ha chiarito Pignotti – dovrebbe essere quella sotto l’ufficio postale e le opere di urbanizzazione si trovano poco distanti per cui i costi non dovrebbero essere ingenti. Siamo ancora in attesa di capire se e quando uscirà un bando ministeriale in cui si prevedono ristori per le spese che il Comune sostiene per spostare gli alunni: abbiamo perciò inserito nel Dup questa voce di noleggio qualora fosse rendicontabile e in parte rimborsabile". "Siamo in dirittura d’arrivo nella trattativa con la proprietà di un immobile (palazzo Bartolucci) in cui trasferire un’altra parte degloi studenti" la precisazione di Pignotti. Caustico l’intervento di Gionata Calcinari (Fd’I): "Non ho visto da nessuna parte come pensate di risolvere la questione della viabilità della Bacci e della zona Angeli. Questa è la realtà. Rischiamo di avere una scuola bella e funzionale ma inaccessibile, proprio come è la nuova scuola d’infanzia Martinelli. Vogliamo ripetere lo stesso errore per la Bacci?".

Marisa Colibazzi