Scuola Cascinare e ponte Squadroni: 2,5 milioni di euro

Con i 2,5 milioni di euro assegnati al Comune dal Ministero dell’interno per opere pubbliche legate alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e delle scuole, l’amministrazione del sindaco Alessio Pignotti potrà realizzare i progetti con cui ha partecipato al bando e mirati a risolvere due annose criticità: la manutenzione straordinaria e il miglioramento sismico della scuola primaria ‘San Giovanni Bosco’ di Cascinare (con circa 1,3 milioni di euro) e la sistemazione della sponda idraulica e il rifacimento del ponte sull’Ete Morto, per tutti ‘ponte Squadroni’, a Bivio Cascinare, con 1,2 milioni di euro che consentiranno la demolizione e la ricostruzione del ponte. Il passo successivo a questa assegnazione sarà l’affidamento della progettazione per i due interventi, a seguire, l’approvazione del progetto definitivo esecutivo e l’affidamento dei lavori: "Un iter che dovrà essere completato entro circa 15 mesi. Abbiamo voluto partecipare al bando dando la precedenza a questi due interventi che riteniamo prioritari" è il commento di un gongolante sindaco che, col finanziamento per il ponte Squadroni e l’avvio dei lavori (previsto a settembreottobre) per il nuovo ponte sull’Ete Morto a Casette d’Ete (alla scadenza del bando per l’appalto dei lavori, hanno risposto 8 ditte) si è assicurato due opere fondamentali per ridurre, se non eliminare il timore di esondazioni in caso di piena dell’Ete Morto. "Riguardo la messa in sicurezza della scuola a Cascinare – aggiunge - ritengo che investire nell’edilizia scolastica sia un motore per far ripartire il paese". "Reperire fondi regionali, nazionali ed europei, oggi come oggi, rappresenta la migliore opportunità per investire sul territorio" conclude l’assessore Stefano Pezzola, ringraziando l’ufficio per la puntuale collaborazione.

Marisa Colibazzi