SCUOLA ‘COLLODI’ DI MONTAPPONE

L’esperienza di un nostro coetaneo, dalla faticosa quotidianità nel suo paese ad un desiderio realizzato.

Com’era la tua vita in Egitto? "Ho sempre lavorato nei campi, senza andare a scuola, tutta la settimana, tranne il venerdì, giorno di festa in Egitto".

Perché hai deciso di partire? "Per avere la possibilità di una vita migliore. Mi ha dato coraggio mio cugino più grande che era partito poco prima".

Hai dovuto pagare?

"Il poco denaro guadagnato col mio lavoro lo tenevo da parte per realizzare questo viaggio, costato circa 4000 euro. I soldi sono finiti nelle mani di trafficanti violenti e senza scrupoli".

Ci racconti questa terribile avventura?

"Sono scappato a piedi con un gruppo di persone. Ci nascondevamo di giorno e correvamo di notte per non farci prendere dalla polizia. Siamo arrivati al confine in tre giorni, poi un camion ci ha portati a Tripoli".

Com’era in Libia?

"Eravamo tanti, mangiavamo una volta al giorno, dormivamo a terra e spesso ci trasferivano da un posto all’altro, da case fatiscenti a campi di prigionia. I trafficanti erano violenti, giravano armati. Ci hanno anche messo in prigione fino a quando non abbiamo dato loro dei soldi. La permanenza in Libia è stata terribile. Sono rimasto lì due mesi, poi finalmente sono riuscito a partire per l’Italia".

Com’è stato il viaggio?

"Eravamo 800 su un barcone, senza acqua né cibo, potevamo bere soltanto l’acqua del mare ed eravamo spaventati dagli scafisti. Avevamo paura che il barcone affondasse o ci abbandonassero in mezzo al mare. Dopo una settimana siamo arrivati a Lampedusa e poi in Sicilia, accolti da una comunità. Qui ho ritrovato mio cugino e abbiamo deciso di scappare. Nascosti nel bagno di un treno, siamo arrivati a Messina e poi a Roma".

A Roma cosa avete fatto?

"Abbiamo incontrato un nostro amico, con cui abbiamo trascorso qualche giorno, fino a quando siamo andati dai carabinieri che ci hanno mandato a Fermo. Da lì siamo scappati tornando a Roma, ma ci hanno riportato di nuovo nelle Marche, in una piccola comunità di Monte Vidon Corrado in cui siamo tutt’ora". Come vi trovate ora e cosa volete fare in futuro?

"Ci troviamo bene. Siamo stati accolti e aiutati e per la prima volta nella vita abbiamo la speranza di poter realizzare i nostri sogni, di trovare in futuro un lavoro e tornare un giorno dalle nostre famiglie in Egitto. Adesso vado a scuola, sto imparando la lingua e ho conosciuto tanti compagni che mi hanno accolto con simpatia. Continuerò a studiare per diventare meccanico. Sono finalmente contento della mia vita".

Classi III C e III D