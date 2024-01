Scuola Collodi. In arrivo il bando per l’appalto

I genitori degli alunni della primaria ‘Collodi’ hanno chiesto certezze all’amministrazione sul fatto che la nuova scuola si farà. Presto, dovrebbe essere questione di giorni, il bando per la gara d’appalto dalla Provincia. La procedura del bando ha subìto una accelerazione sul finire dell’anno, anche sulla scorta della problematica sorta sulla sicurezza dell’attuale edificio scolastico. Ottenuto l’atteso parere dell’Anac e recepite le prescrizioni indicate (non sostanziali), il bando di gara è stato inviato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia per la pubblicazione, appunto. L’importo previsto per la nuova scuola è passato da 1,3milioni iniziali a complessivi 1,8milioni di euro (interamente finanziati) e alla gara saranno ammesse 10 ditte. Una volta individuata l’assegnataria, sono previsti tre mesi di tempo per procedere all’assegnazione dei lavori e dare vita al cantiere. Intanto, lunedì, gli alunni delle 5 classi della primaria evacuate dalla ‘Collodi’, hanno trovato aule confortevoli e adeguate alle loro necessità al centro sociale Cretarola. "Siamo soddisfatti della soluzione e di come è stata gestita la situazione – riferisce una rappresentante dei genitori – , ringraziamo il Comune e il sindaco Massimiliano Ciarpella per quanto fatto e per gli impegni presi e mantenuti". Risolto il problema per questo anno scolastico, gli amministratori vogliono cominciare a ragionare sul prossimo e su dove collocare i bambini in attesa della nuova scuola. Lo faranno con genitori e personale scolastico nella riunione convocata per domani (ore 21,15, Villa Maroni).

Marisa Colibazzi