Scuola dell'infanzia Castellano: risolto il problema del cantiere, confermata la recita scolastica

Alla fine, dopo un iniziale momento di forte agitazione e indignazione, ieri è tornato il sereno tra i genitori della scuola dell’infanzia di Castellano circa la presenza del cantiere allestito dal Comune (peraltro senza alcun cartello informativo come dovrebbe essere di prassi) in un’ala della scuola per predisporre e allestire gli spazi destinati agli 80 bambini della materna di Casette d’Ete.

E’ stato motivo di serenità anche l’avvenuta conferma, da parte del personale docente, sul fatto che la recita scolastica del 18 dicembre si farà "visto che era stata messa in forse l’altro giorno, proprio a causa della presenza del cantiere" riferisce un genitore.

Ieri mattina, portando i bimbi a scuola, i genitori si sono accorti che, bando alle indicazioni e prescrizioni disposte dall’Ast, i lavori "erano ricominciati come se niente fosse. Noi ci siamo di nuovo attivati, ma nel momento in cui abbiamo richiamato la scuola, la polizia locale, i carabinieri, nel frattempo è arrivato l’ingegnere del Comune che ha messo in sicurezza il cantiere" è la cronaca della mattina da parte di uno dei genitori.

Tra l’altro, sempre ieri mattina, c’era già chi stava meditando di trasferire il proprio figlio altrove, vista l’incresciosa situazione che si era creata in quel plesso. Adeguato il cantiere (prevedendo anche transenne e barriere idonee per impedire l’eventuale accesso dei bambini nell’area dei lavori) è stato deciso che "gli operai lavorano all’esterno dell’edificio scolastico (sempre sul lato della sala pubblica) finché i bambini sono a scuola e si trasferiscono all’interno dopo le 16, ovvero – prosegue il racconto – quando i bambini non ci sono più e la scuola chiude. Che poi, era questo che si doveva fare in un primo momento dopo il sopralluogo dell’Ast, e invece, erano stati ripresi in maniera irregolare come era successo il giorno prima".

Risolto questo problema, a mezzogiorno, è arrivata anche l’altra comunicazione che i genitori attendevano: "La recita si farà. Per i bambini è importante che si faccia perché ci hanno lavorato tanto e anche noi genitori ci siamo dati da fare per preparare oggetti per il mercatino interno. Sarebbe stato davvero un peccato negare loro questo momento di festa" commenta una mamma.

La conclusione: "Noi genitori siamo molto contenti di questo risultato. Avremmo preferito non doverci arrabbiare così tanto per due giorni. Costava così tanta fatica fare tutto in regola dall’inizio?"

Marisa Colibazzi