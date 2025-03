Scuola dell’Infanzia, piantati nuovi alberi al parco e nel giardino

In occasione della giornata internazionale delle foreste, l’amministrazione in collaborazione con la sezione Legambiente di Fermo e il presidio ‘Slow Food Mela Rosa dei Sibillini’, e l’istituto omnicomprensivo di Amandola, ha organizzato una cerimonia di sensibilizzazione rivolta alla scuole. Una campagna mirata ad educare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente, ma anche per valorizzare il patrimonio urbano con la messa a dimora di alcune alberi.

I protagonisti della giornata sono stati i bambini della scuola dell’Infanzia e delle classi 3ª, 4ª e 5ª elementare di Santa Vittoria in Matenano, che hanno avuto l’opportunità di conoscere l’importanza del patrimonio arboreo, comprendere il valore della biodiversità e riflettere sull’importanza del rispetto per la natura, scoprendo come gli alberi contribuiscano a migliorare l’ambiente e la qualità della vita quotidiana.

La cerimonia si è svolta in due momenti separati, con i bambini dell’Infanzia nel giardino della scuola, mentre per gli alunni delle elementari nel parco giochi di viale della Vittoria dove sono stati messi a dimora alcuni alberi raccontandone le caratteristiche e funzioni.